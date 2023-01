Gabriel Batista: «O professor Jorge ajudou»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gabriel Batista recebeu o trofeu para o homem do jogo mas partilhou o mérito. "O grupo mostrou uma força e uma união muito forte, não é fácil jogar aqui tanto tempo com 10, por isso este prémio não é só meu, é de toda a equipa pela garra demonstrada", começou por dizer o guarda-redes, comentando depois a mudança de treinador: "Foi uma semana meio conturbada mas o professor Jorge ajudou, passando coisas positivas para o grupo, dizendo que tinha de estar unido... Com esta garra e vontade vamos fazer coisas boas."

Do lado dos algarvios, o médio Luquinha lamentou a falta de eficácia. "Eles tiveram uma proposta de jogo de segurar lá atrás. Faltou tranquilidade no último terço, caprichar um pouco mais para chegar ao golos. Faltou calma para tomar a melhor decisão", resumiu o braseileiro.