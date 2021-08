Hamidou Keyta reforça Santa Clara

O extremo francês de 26 anos Hamidou Keyta, que representava os romenos do FC Botosani, assinou contrato com o Santa Clara, da Liga Bwin, para as próximas duas temporadas.

Em comunicado de imprensa, O Santa Clara revelou ter chegado a "acordo com o atleta Hamidou Keyta para a celebração de um contrato profissional para as próximas duas temporadas".

"Estou muito feliz por me juntar a esta família. Sou um ala que pode atuar nas duas faixas do ataque e sou um jogador possante francês", afirmou o francês nas primeiras declarações ao departamento de comunicação do clube.

Nas últimas duas épocas, Keyta representou o FC Botosani, do primeiro escalão romeno, onde realizou 57 jogos e apontou 17 golos.

O extremo conta ainda com passagens pelo Viitorul Constanta e FC Dunarea Calarasi, da Roménia, e pelos franceses do FC Chambly, Saint-Étienne e Trélissac.

"A potência física, a capacidade de explosão e a facilidade na finalização são algumas das caraterísticas mais marcantes do portentoso atleta gaulês, que, na temporada passada, destacou-se no campeonato romeno", assinala o Santa Clara.

Para a nova temporada, além de Keyta, os açorianos asseguraram a contratação de Bouldini (proveniente da Académica), Paulo Henrique (ex-Penafiel), Ricardo Fernandes (oriundo do Académico e Viseu) e Boateng (ex-SV Ried).

Este domingo, os açorianos vão jogar contra o Farense, a contar para a Taça da Liga.

Na quinta-feira, o Santa Clara vai defrontar os eslovenos do Olimpija Ljubljana, no estádio de São Miguel, nos Açores, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.