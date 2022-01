Internacional japonês Kyosuke Tagawa cedido ao Santa Clara

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado Kyosuke Tagawa, de 22 anos, internacional pelo Japão, foi cedido ao Santa Clara pelo FC Tokyo por uma temporada e meia, anunciou esta terça-feira o clube da Liga Bwin.

Em comunicado de imprensa, o Santa Clara destaca que o japonês assinou por uma "época e meia a título de cedência", estando incluída uma "opção de compra no final do vínculo".

"Avançado extremamente completo, dispondo de tremenda facilidade no remate e de uma qualidade técnica que o permite contribuir não só no momento da finalização, Kyosuke Tagawa também pode ser opção para as alas", assinala o clube.

Na última época, Tagawa apontou cinco golos no campeonato japonês ao serviço do FC Tokyo, que terminou em nono lugar.

"Versátil e adaptável pelo leque de características que possui, Kyosuke Tagawa vem fortalecer o último terço do Santa Clara. [É] extremamente promissor desde os primeiros passos como profissional", lê-se no comunicado.

Esta vai ser a primeira experiência europeia do atleta de 22 anos, que, além do FC Tokyo, também representou o Sagan Tosu, do Japão.

"Em 2019 estreou-se pela seleção, tendo apontado um golo e uma assistência na sua segunda internacionalização. Era, antes, opção regular para o ataque das seleções jovens da nação asiática", acrescenta ainda o clube açoriano.

Tagawa é o segundo reforço de inverno do Santa Clara, depois da contratação do extremo colombiano Óscar Barreto, de 28 anos, que representava os peruanos do Sport Huancayo.

No sentido inverso, já abandonaram os Açores neste defeso os extremos Jean Patric e Keyta e o avançado Bouldini.