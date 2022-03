Ismail Uzun continua na presidência da SAD do Santa Clara

A maioria dos acionistas da SAD do Santa Clara renovaram a confiança em Ismail Uzun, rejeitando a proposta de destituição com justa causa, apresentada por Glen Lau, titular de 47,6 por cento da SAD.A decisão foi tomada durante uma longa Assembleia Geral da SAD, que se prolongou durante nove horas, que foi decidida com a votação dos elementos da direção do clube. O presidente do Santa Clara, Ricardo Pacheco, contactou todos os elementos da direção para decidir manter ou afastar, Ismail Uzun, sendo que a escolha foi decidida por um voto.Ismail Uzun, detentor de 7 por cento da SAD, acabou por continuar no cargo de presidente da SAD, com o apoio do clube, detentor de 40 por cento da SAD e o apoio de um grupo de pequenos acionistas da SAD, com 4 por cento da SAD.A única mudança no Conselho de Administração foi a destituição, com justa causa, de Luiz Meira e a nomeação de Aljandra Graciela, uma economista indicada por Glen Lau.