Ítalo oficializado como reforço do Santa Clara

O defesa central Ítalo, de 20 anos, foi oficializado esta quarta-feira como novo reforço do Santa Clara, abandonando o São Bernardo do Brasil, segundo anunciou hoje o clube da Liga Bwin.

"A Santa Clara Açores - Futebol SAD vem por este meio anunciar a chegada do atleta ítalo Gonçalves, proveniente do São Bernardo, assinando contrato válido para as próximas quatro temporadas", revela o emblema açoriano em nota de imprensa.

Além do São Bernardo, o central brasileiro também passou pelo Figueirense, sendo o Santa Clara a sua primeira experiência fora do futebol canarinho.

O clube açoriano enaltece as características do novo reforço, que é "imponente na envergadura" e que se destaca pelo "timing de interceção e concentração e assertividade em todos os momentos do jogo".

"O defesa central brasileiro de 20 anos é avaliado como uma interessantíssima perspetiva jovem e, no primeiro desafio no futebol português, irá continuar o seu desenvolvimento e contribuir para o eixo da defesa açoriana", realça o conjunto insular.

Para esta época, o Santa Clara oficializou também a contratação de Tomás Domingos (ex-Mafra), Martim Maia (ex-Amora), Ricardo Silva (ex-FC Porto B), Xavi Quintillà (ex-Villareal), Rodrigo Valente (ex-Estoril Praia), Andrezinho (do FC DAC 1904), de Bicalho e Gabriel Silva (ambos por empréstimo do Palmeiras), Bobsin (ex-Grêmio), Adriano e Paulo Eduardo (ex-Cruzeiro), Rildo (ex-Grêmio), de Bruno Almeida (emprestado pelo Trofense) e de João Lima (ex-Al-Wahda), de Calila (ex-BSAD), de Babi (ex-Athletico Paranaense), de Bruno Jordão (ex-Wolverhampton), de MT (empréstimo do Vasco da Gama), de Gabriel Batista (ex-Flamengo), de Stevanovic (emprestado pelo Manchester City).

O Santa Clara é o 16.º classificado da Liga Bwin, com quatro pontos, e vai defrontar o Vitória de Guimarães, na sexta-feira, pelas 20:15, no estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em encontro da sexta jornada.