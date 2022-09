Ítalo reforça defesa açoriana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É central, brasileiro, canhoto, tem 20 anos e 1,91m: Ítalo é o mais recente reforço do Santa Clara, para integrar o eixo defensivo da equipa comandada por Mário Silva.Esta época, leva 22 jogos pelo São Bernardo (18 na Série D do Brasileirão, 4 no Paulista).