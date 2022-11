Japoneses avançam que Santa Clara vai contratar médio defensivo nipónico

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A imprensa do Japão avança esta quinta-feira que o Santa Clara vai contratar o japonês Kento Misao, médio defensivo de 26 anos, que joga no Kashima Antlers desde 2016.Depois da bem-sucedida contratação de Hidemasa Morita, que entretanto se mudou para o Sporting, o clube açoriano continua a apostar no mercado nipónico.