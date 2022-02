João Carvalho: «A nossa vitória é muito justa»

O preparador físico João Carvalho destacou a superioridade do Santa Clara diante do Boavista. "A vitória é muito justa. Marcámos mais golos, tivemos mais posse de bola e controlo do jogo. Estamos a viver um bom momento. O clube precisava desta estabilidade e sabemos que a exigência vai aumentar. Vamos continuar a ser humildes e a trabalhar. Temos um grupo bastante unido e com um grande compromisso com o trabalho. Esta vitória é uma prenda para os adeptos", frisou.