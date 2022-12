João Carvalho: «Este é o caminho que tínhamos traçado, com o objetivo de dar a oportunidade a outros jogadores»

João Carvalho, treinador adjunto do Santa Clara, analisou a derrota no reduto do Feirense (4-3) que eliminou os açorianos da Allianz Cup."Foi um jogo difícil, em que não começámos bem, mas depois fomos crescendo e chegámos ao intervalo a vencer com justiça. Na segunda parte, quando o jogo estava empatado e procurávamos o quarto golo numa altura em que estávamos por cima do nosso adversário, acabámos por sofrer um golo numa partida em que sabíamos que tínhamos de correr riscos. Apesar deste resultado, este é o caminho que tínhamos traçado, com o objetivo de dar a oportunidade a outros jogadores", resumiu.