Joaquim Ribeiro não assume cargo no Santa Clara

Nem chegou a aquecer a cadeira. Joaquim Ribeiro, votado pelo conselho de administração como diretor geral da SAD do Santa Clara, já não vai assumir o cargo. O empresário de futebol tinha sido admitido na estrutura do clube açoriano a 13 de maio, numa reunião de emergência convocada pelo administrador e principal acionista, Glen Lau, tendo sido aprovado com quatro votos a favor e um contra. Apenas o representante do Clube Desportivo Santa Clara votou contra, por desconhecer o projeto desportivo que Joaquim Ribeiro iria colocar em marcha.Duas semanas depois dessa reunião de emergência, Joaquim Ribeiro confirmou aque as duas partes "não chegaram a acordo" e que não iria entrar em funções.