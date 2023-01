Jorge Simão: «Benfica faz dois golos sem que consigamos aproximar-nos da baliza adversária»

O treinador do Santa Clara, Jorge Simão, lamentou a derrota caseira (0-3) diante do Benfica na 17ª jornada da Liga Bwin."O resultado acho que acaba por ser um pouco pesado por aquilo que fizemos, especialmente nesta segunda parte. A primeira parte teve uma entrada forte do Benfica. Faz dois golos sem que consigamos aproximar-nos da baliza do Benfica. Depois, temos a possibilidade de fazer o 2-1 que nos colocaria em busca do resultado novamente. Aqueles cinco minutos até ao intervalo foram difíceis, com a bola a rondar a nossa área. Fomos para o intervalo com dois golos de desvantagem. A segunda parte foi realmente diferente. Senti que há material e matéria-prima para construir uma equipa para lutar pelos três pontos em qualquer jogo. É isso que me fica na memória. Acho que conseguimos criar já ligações no nosso jogo, tivemos outra capacidade pressionante. Como é óbvio, o resultado já estava 2-0. O Benfica não continuou a pressionar como esteve naqueles 20 minutos, mas isso é que retiro: a capacidade de demonstrar na segunda parte muitas coisas do que andámos a treinar nestes nove dias, que é o tempo em que estou cá. Enquanto treinador, serve-me para perceber que se formos capazes de ser uma equipa, há aqui qualidade para tirarmos o Santa Clara desta posição", frisou à Sport TV."O que falei ao intervalo fica lá dentro. Fiz aos jogadores entenderem que podem fazer mais. Podem agarrar-se ao que nós treinamos. São nove dias, não está no osso ainda. Está superficial. Os comportamentos não estão bem colocados na equipa. Acima de tudo, é fazer com que sintam que podemos fazer mais e melhor. É como se viu.""É com estes que vou à guerra, mas enquanto o mercado estiver aberto temos de estar atentos a qualquer possibilidade. É com estes jogadores que vou trabalhar e é com eles que temos de tirar o Santa Clara desta posição"