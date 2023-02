Jorge Simão: «Cometemos erros que foram fatais para uma equipa que está a lutar pela vida»

Jorge Simão, treinador do Santa Clara, abordou as incidências da derrota em Arouca (1-0) diante da equipa local, em jogo a contar para a 20ª jornada da Liga Bwin."Cometemos erros que foram fatais para uma equipa que está a lutar pela vida, lutar por cada ponto que consiga conquistar. Erros e permissividade em zonas fatais do campo fizeram com que o golo do adversário aparecesse e depois, como é óbvio, torna-se tudo mais difícil de virar o resultado. Conseguimos na última jornada [empate por 2-2 frente ao Boavista], hoje não conseguimos", resumiu."São resultados. Só conquistando resultados positivos, porque não se compra comprimidos de confiança. Eu posso falar muito, mas são os pontos na tabela que nos podem dar essa confiança. Como digo, ninguém nos vai dar, vamos ter de ser nós a conquistá-los e, se não for assim, vai ter de ser assado. É essa a conclusão a que chego".