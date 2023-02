Jorge Simão deixa comando técnico do Santa Clara

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Santa Clara anunciou a saída de Jorge Simão, na sequência da derrota diante do Marítimo no sábado, por 3-1. Em comunicado, o conjunto insular adianta que será o adjunto Danildo Accioly a assumir o comando da equipa de forma interina."A Santa Clara Açores – Futebol, SAD informa por este meio a rescisão contratual com Jorge Simão, que tinha vínculo até final desta época.Mais se adianta que o adjunto Danildo Accioly assume o comando da equipa de forma interina.Com Jorge Simão, deixam também o clube Gil Andrade, Daniel Guerreiro e Fábio Nuno."