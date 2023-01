Jorge Simão: «É uma derrota injusta»

Jorge Simão, treinador do Santa Clara, analisou as incidências dos açorianos em casa do Casa Pia (2-1), garantindo que o desaire não é justo."Tentei que os jogadores entendessem era que fossemos acutilantes no ataque. Na primeira parte, mais ataques do Casa Pia, mas não houve uma situação evidente de golo. Era necessário traduzir a posse de bola em situações de finalização. É uma derrota injusta. Gostei das performances dos meus jogadores", resumiu o treinador após o jogo no Estádio Nacional.