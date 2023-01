Jorge Simão: «Este empate só foi possível porque os jogadores assim o quiseram»

Jorge Simão, treinador do Santa Clara, analisou o empate (0-0) na estreia ao serviço dos açorianos, em Portimão, em jogo da 16ª jornada da Liga Bwin."Acho que o facto de termos ficado reduzido a 10, aos 28 minutos, obrigatoriamente levará a que a tendência passe a ser um pouco diferente do que estava a ser. E o jogo foi para uma tendência que obrigou os jogadores a revelarem uma faceta que, acho eu, é muitas das vezes o mais difícil de as equipas conseguirem conquistar. Esta competitividade e este espírito de energia positiva, esta capacidade de superação em cada lance, de estar sempre a disputar cada bola. Este empate só foi possível porque os jogadores assim o quiseram. Surpreendeu-me esta capacidade, e refiro-me não só aos jogadores que estiveram dentro do campo como àqueles que estiveram no 'banco' e não chegaram sequer a entrar. Senti uma energia incrível a vir de fora, uma força passada para quem estava dentro de campo que não estou habituado a ver", resumiu o novo técnico da equipa.