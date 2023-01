Jorge Simão iminente no Santa Clara como sucessor de Mário Silva

Jorge Simão é o escolhido para render Mário Silva no Santa Clara, apurou Record. O processo está bem encaminhado entre a SAD e o técnico e deverá conhecer fumo branco nas próximas horas.O treinador, de 46 anos, encaixa no perfil pretendido pelos açorianos e prepara-se assim para voltar ao ativo, depois de ter deixado o Paços de Ferreira em dezembro de 2021.Em Portugal, Jorge Simão conta ainda com passagens por Atlético, Mafra, Belenenses, Chaves, Sp. Braga e Boavista.Mário Silva deixou o Santa Clara a 6 de janeiro. O técnico não resistiu à série de maus resultados, tendo a gota de água sido a derrota pesada, em casa, diante do Sp. Braga (0-4). Deixou os Açores quase um ano após ter pegado no comando da equipa: o empate com o Tondela, a 16 de janeiro de 2022, foi o primeiro jogo oficial com o Santa Clara.