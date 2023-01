Jorge Simão já assinou pelo Santa Clara e anúncio oficial será feito hoje

Jorge Simão, apurou, já assinou contrato com o Santa Clara, válido até ao final da presente temporada. O anúncio oficial será feito ainda esta quarta-feira.Sem clube desde que deixou o P. Ferreira na temporada passada, Jorge Simão volta assim ao ativo num clube do primeiro escalão do futebol português. Aos 46 anos, pega num Santa Clara que ocupa a 15.ª posição e que já está fora das taças nacionais, com o objetivo de assegurar a permanência dos açorianos.