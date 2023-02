Jorge Simão: «Não há nada que se possa apontar a estes jogadores»

Jorge Simão, treinador do Santa Clara, analisou a derrota caseira (1-3) diante do Famalicão, a contar para a 21ª jornada da Liga Bwin."O jogo foi repleto de várias incidências, incidências marcantes no desfecho final. Começa com um penálti que não foi convertido, passa por um golo que não foi contabilizado, depois um golo logo a abrir a segunda parte para o adversário. Conseguimos empatar e depois aquela confusão [com as duas expulsões] acaba, claramente, por beneficiar mais o adversário, que ficou sem o seu ponta de lança. Nós ficámos sem um defesa. Eles puderam continuar a jogar da forma como estavam. Nós tivemos de fazer uma alteração, que não trouxe a estabilidade que precisávamos para continuar. Emocionalmente, acho que iríamos estar por cima do jogo se não fossem os incidentes no lance da igualdade", reiterou o técnico dos açorianos."Se há alguma palavra que quero dar publicamente aos jogadores é um elogio, porque acho que não há nada que se possa apontar a estes jogadores. Alterámos não só os jogadores, mas também a forma como jogamos. Fiquei contente com o que vi.""Não sou de meias palavras. Ficou mais difícil. Menos jogos para conquistar pontos. Mas a vida não acabou hoje para o Santa Clara. Para este grupo de trabalho, a vida não acabou hoje. A cada jornada que passa sem conseguirmos somar os três pontos, vão-se avolumando as dificuldades. O objetivo é claro para o clube. A única possibilidade é continuar a trabalhar".