Jorge Simão sabe vencer águias

Jorge Simão, que cumprirá na receção ao Benfica o segundo jogo no comando do Santa Clara, já sabe o que é ganhar aos encarnados. Aconteceu a 16 de setembro de 2017 ao leme do Boavista, com um triunfo por 2-1, o único do técnico em nove confrontos com as águias. Os açorianos, esses, apenas levaram a melhor sobre o atual líder da Liga Bwin uma vez e em plena Luz, em junho de 2020, por 4-3.Desse jogo, só Costinha – que já marcou ao Benfica, mas ao serviço do V. Setúbal (2017/18) – e Sagna seguem na equipa, mas o senegalês está suspenso por ter visto o quinto amarelo com o Portimonense e será rendido por Calila. Boateng, Paulo Henrique e Ricardinho são os ‘resistentes’ do último duelo em Ponta Delgada (0-5, a 11 de setembro de 2021).