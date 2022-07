Júlio Romão deixa Santa Clara para rumar aos azeris do Qarabag

O médio Júlio Romão assinou pelo Qarabag Futbol Klubu, do Azerbaijão, depois de duas épocas ao serviço do Santa Clara, anunciou esta segunda-feira o clube português da Liga Bwin.

"A Santa Clara Açores - Futebol, SAD vem por este meio anunciar a cedência dos direitos desportivos do atleta Júlio Romão, a título definitivo, ao Qarabag Futbol Klubu", avança a formação açoriana em nota de imprensa.

O médio brasileiro, de 24 anos, chegou ao Santa Clara na época 2020/21, depois de passagens pelo Ponte Preta, Atlético Paranaense e Goiás do Brasil.

"Tendo alinhado com os Açores ao peito nas últimas duas temporadas, Júlio Romão realizou 27 partidas pelo Santa Clara e marcou um golo, destacando-se pelas qualidades humanas e profissionais que nos fazem, agora, desejar-lhe boa sorte e sucesso na nova etapa profissional", conclui a formação insular.

Para a temporada 2022/23, o Santa Clara já assegurou as contratações do lateral Tomás Domingos (proveniente do Mafra), do médio Martim Maia (ex-Amora), Ricardo Silva (ex-FC Porto B), Xavi Quintillà (ex-Villareal) e Rodrigo Valente (ex-Estoril).

Em sentido inverso, já abandonaram o clube açoriano, que terminou a última edição da Liga Bwin no sétimo lugar, os atletas Nené, Lincoln, Cryzan, Villanueva, Bouldini, Morita e agora Júlio Romão.