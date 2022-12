Kento Misao é reforço do Santa Clara e promete "dar tudo"

Kento Misao é reforço do Santa Clara até 2024. O emblema açoriano anunciou à instantes a contratação do médio japonês ao Kashima Antlers, atual 4.º classificado da principal liga japonesa.O médio-defensivo de 26 anos, que também pode jogar em posições mais adiantadas do setor intermédio, é internacional nipónico e já tem no currículo a conquista de diversos troféus, entre os quais se destacam um campeonato e uma Taça do Japão, bem como a Liga dos Campeões Asiática.No comunicado, o Santa Clara refere ainda que no contrato assinado entre as partes está uma cláusula de opção de prolongamento da ligação por mais duas temporadas.Apesar de só se juntar ao plantel liderado por Mário Silva no final do mês, uma vez que o mercado de transferências abre apenas no dia 1 de janeiro, o médio já fala à 'bravos açorianos'. "Estou muito feliz por chegar ao Santa Clara. Estou aqui para lutar pela vitória em todos os jogos e ajudar a equipa a ser bem sucedida. Vou tentar adaptar-me o mais rapidamente possível. Prometo dar tudo durante os jogos pelo sucesso da equipa para conseguir também ganhar a confiança dos meus novos colegas e dos adeptos do Santa Clara", garantiu o Kento Misao, mostrando-se "ansioso por conhecer toda a gente no clube".Recorde-se que depois das contratações de Tagawa e Morita, que entretanto se transferiu para o Sporting, o Santa Clara volta a apostar no mercado japonês.