Khimki apresenta proposta ao Santa Clara por Tassano

Cristian Tassano pode estar de saída do Santa Clara. Segundo apurouo emblema açoriano tem em mãos uma proposta vantajosa do Khimki, emblema que milita no campeonato russo, o que pode levar ao fim da ligação entre o central e o clube português.Em final de contrato, Tassano era um jogador livre para chegar a acordo com qualquer clube, mas esta oferta, a ser aceite, permite a saída ainda neste mês de janeiro e leva o Santa Clara a ser ressarcido financeiramente.O defesa, recorde-se, tem conversações abertas com os açorianos para a renovação, mas esta proposta da Rússia pode mudar o destino.Esta temporada, Tassano está a ser uma peça fundamental no eixo, sendo um dos jogadores mais utilizados.