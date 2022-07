Klaus Camara é o novo gestor desportivo do Santa Clara

Klaus Camara é o novo gestor desportivo da Santa Clara SAD. O brasileiro foi nomeado esta sexta-feira, pelo conselho de administração do emblema açoriano, o novo homem-forte para o futebol, assumindo funções executivas de imediato."Klauss Camara assume imediatamente responsabilidade exclusiva pela política de contratações da sociedade, iniciando de imediato o trabalho de finalização do plantel, em coordenação com a equipa técnica liderada por Mário Silva", lê-se no comunicado a que oteve acesso.Klaus Camara deixou esta semana o Alverca, onde desempenhou as funções de diretor desportivo.