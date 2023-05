Klauss Câmara: «Vamos reunir o necessário para poder colocar o Santa Clara de novo na 1ª Liga»

O diretor executivo (CEO) do Santa Clara, Klauss Câmara, afirmou este sábado que a administração da SAD vai "concentrar todos os esforços e recursos" para voltar a colocar o clube açoriano na Liga Bwin.

"Ninguém da administração vai a lugar nenhum. A não ser para unir forças e concentrar todos os esforços, recursos e tudo aquilo que for necessário para poder colocar o Santa Clara de novo na 1ª Liga", afirmou.

O CEO da SAD açoriana apareceu na sala de imprensa do estádio de São Miguel (onde não compareceu o treinador Danildo Accioly), após o jogo frente ao Portimonense (vitória por 1-0) para realizar uma declaração sem direito a perguntas. Após cinco épocas na 1ª Liga, o Santa Clara foi relegado para o segundo escalão do futebol nacional a uma jornada do fim do campeonato, na sequência da vitória do Marítimo na sexta-feira diante do Vizela (1-0).

Klauss Câmara elogiou o "apoio incondicional dos adeptos", enaltecendo a "manifestação clara de apoio" durante o jogo de hoje, que decorreu já com a equipa relegada para a segunda divisão. O diretor executivo considerou não ser altura para "apontar dedos", mas para "assumir as responsabilidades", apelando à "união dos adeptos" e garantido que a SAD está a "trabalhar forte" na preparação da próxima temporada. "Queremos a união dos adeptos e do clube com a SAD, como tem vindo a acontecer com esta administração", assinalou.

Câmara disse ainda querer que o Marítimo, que vai disputar o playoff, se mantenha na 1ª Liga, considerando "importante existir uma representatividade insular" na primeira divisão.

O Santa Clara, já relegado para a 2ª Liga, venceu hoje o Portimonense por 1-0, em jogo da 33.ª jornada da primeira divisão de futebol, disputado em Ponta Delgada, naquele que foi o último jogo dos açorianos em casa esta temporada.