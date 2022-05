Lesão termina época de Marco

Uma lesão no tendão de Aquiles do pé esquerdo ditou o fim da temporada para Marco. O guarda-redes do Santa Clara contraiu a lesão na primeira parte do encontro com o Marítimo, da 31ª jornada da Liga Bwin, tendo sido substituído ao intervalo por Ricardo Fernandes.

O jogador de 35 anos falhou a deslocação a Guimarães e, segundo o comunicado de imprensa divulgado ontem pelo clube açoriano, não irá jogar mais esta época. No entanto, Marco não necessitará de qualquer intervenção cirúrgica, com a lesão a ser tratada “apenas com fisioterapia”, informou o clube. O guardião está na quinta época nos Açores, somando 144 partidas pelo Santa Clara.