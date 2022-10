Lincoln acusou adeptos do Sp. Braga de racismo, mas... fica em silêncio

Lincoln acabou por não testemunhar em sede de processo de inquérito sobre o caso de alegado racismo que denunciou contra si próprio por parte de adeptos do Sp. Braga, na última época. De acordo com o acórdão agora publicado, cujo arquivamento já era conhecido, o atual médio do Fenerbahçe foi alvo de notificação em três momentos diferentes, mas em momento algum se pronunciou.





Num primeiro momento a Comissão de Instrutores notificou-o para ser inquirido por vídeoconferência em setembro último, oferecendo-lhe duas datas possíveis; de seguida efetuou-se o mesmo procedimento junto do Fenerbahçe; e, por fim, foi efetuada uma última tentativa de agendamento de audiência via chamada telefónica diretamente com o jogador."Também na sequência desta notificação a testemunha não compareceu, e nada comunicou ou requereu, até à presente data. Tentou-se a notificação por telefone, na sequência do que foi lavrada a cota de fls. 170, para registo dafrustração de tal tentativa", escreveu o Conselho de Disciplina no seu acórdão.O caso remonta à 24.ª jornada da última Liga Bwin, a 24 de fevereiro deste ano, com Lincoln a denunciar nas redes sociais os. De notar que um dos acusados chegou apelo sucedido.