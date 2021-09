Lincoln: «Cada ponto é importante»

Lincoln, autor do golo do empate do Santa Clara diante do Sp. Braga, acredita que o resultado pode servir de clique para os açorianos.





"Cada jogo é importante, cada ponto é importante. Sabemos que lá à frente isso vai fazer diferença. Entrámos para ir à procura da vitória, independentemente da qualidade do adversário. Foi um jogo espectacular de toda a equipa", disse.