Lincoln dá mérito ao Sporting e "trocava o golo pela final"

O golo, a expulsão de Rui Costa, o mérito ao Sporting e o foco no campeonato. Eis os destaques da flash de Lincoln, avançado do Santa Clara, na flash da Sport TV após a eliminação na Allianz Cup, mesmo tendo marcado o primeiro golo da partida, em Leiria."Obviamente que estamos tristes, viemos para cá para vencer e qualificarmo-nos para a final. Não aconteceu, temos de dar o mérito ao Sporting, que é um justo vencedor e levantar a cabeça. Há muito campeonato pela frente, portanto não há tempo para lamentações. Independentemente do resultado, fizemos história ao chegar até aqui. Queríamos mais, mas nem tudo é como queremos. Vamos dar continuidade ao trabalho que temos feito, a meu ver bem.""Pensei que o Rui [Costa] tinha tirado a bola de frente, depois disseram-me que tirou de costas… Não vi o lance. O árbitro decidiu pelo vermelho e, se errou, errou… Somos seres humanos e temos esse direito. Temos, sim de dar mérito ao Sporting.""Estou a fazer uma época muito boa, mas trocaria o individual pelos objetivos coletivos. Tenho cinco golos, mas trocaria o de hoje pela final. É dar continuidade, como disse."