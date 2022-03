Lincoln diz ter sido vítima de insultos racistas em Braga

O brasileiro Lincoln queixa-se que foi vítima de insultos racistas, no jogo com o Sp. Braga, quando foi substituído, aos 90+2'. Supostamente houve um pequeno grupo de adeptos do clube minhoto a imitarem o som de um macaco quando o brasileiro se aproximou do guarda-redes Marco, para lhe entregar a braçadeira de capitão do Santa Clara."Nada mais me surpreende nos atos praticados por seres humanos. Vemos muitas coisas a acontecer e, em vez de nos unirmos e ajudarmo-nos uns aos outros, é preferível insultar e diminuir as pessoas", afirmou numa publicação na sua página do Instagram.O médio brasileiro de 23 anos revela que não espera nenhuma punição da Liga de Clubes e aproveitou para enviar uma mensagem de paz a quem praticou atitudes racistas."Como cristão isso não vai e nunca irá abalar-me (…) Não quero saber da justiça da Liga, ou nenhuma outra entidade, até porque são [decisões] tomadas por seres humanos, que fecham os olhos a determinadas situações. Aos responsáveis pelos atos, apenas uma mensagem do fundo do coração: Deus vos abençoe", frisou.A SAD do Santa Clara emitiu um comunicado para "condenar e repudiar todo e qualquer ato de intolerância e discriminação racial".