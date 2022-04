Lincoln: «Não podemos justificar a derrota com as ausências»

À semelhança de Mário Silva, o seu treinador, Lincoln também referiu que os dois golos seguidos do FC Porto foram fundamentais para a derrota do Santa Clara no Dragão, por 3-0.

"A primeira parte foi equilibrada, com o FC Porto a não ter muitas ocasiões, nós também não, até aos dois lapsos que acabaram por ser fatais. O jogo ficou condicionado aí, mas ainda procurámos arriscar um pouco mais. Agora não há que lamentar. Apenas corrigir e seguir em frente com a mesma determinação. Não podemos justificar a derrota com as ausências porque o grupo não é composto apenas por 11 jogadores. Quem entra tem confiança e qualidade para desempenhar as mesmas funções. Vamos encarar todos os jogos que restam com a mesma determinação de querer vencer", disse o médio à Sport TV.