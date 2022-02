Luis Gómez e Patrick Machado treinam hoje

Os últimos reforços do Santa Clara – Luis Gómez, avançado proveniente do Leones, e Patrick Machado, médio-ofensivo que jogava no Grémio – vão começar hoje a treinar com a equipa e estão, assim, disponíveis para o jogo com o Gil Vicente. Contudo, o preparador físico João Carvalho, que está a assumir a liderança da equipa devido ao isolamento de Mário Silva devido à Covid-19, revelou que os reforços “precisam de tempo para adquirir ritmo físico e conhecer a forma de jogar” do Santa Clara.