Luis Gómez oficializado no Santa Clara por empréstimo do Leones

O Santa Clara garantiu a contratação do avançado Luis Gómez, proveniente do Leones da 2.ª Divisão da Colômbia, que marcou 18 golos na última temporada.

Luis Gómez, conhecido como Pipe Gómez, chega por empréstimo de ano e meio, com opção de compra.

"Tendo apontado 18 golos na temporada passada, o sul-americano destaca-se pelo remate fácil e pela compostura em frente à baliza, mas pode inclusivamente ser opção no lado esquerdo, fazendo valer a sua vertiginosidade e potência no pé direito. Evidenciou-se sobre no torneio Clausura, no qual anotou uns impressionantes 12 tentos em 20 partidas disputadas", refere o comunicado da SAD do Santa Clara.