O Santa Clara garantiu a contratação de Luis Gómez, avançado que chega proveniente do Leones (2.ª Divisão da Colômbia) e que marcou 18 golos na última temporada.Luis Gómez, de 22 anos, foi considerado uma das revelações do campeonato da Colômbia e destaca-se pela técnica, velocidade e capacidade de finalização, atuando preferencialmente como extremo-esquerdo e segundo avançado.O colombiano assinou um contrato válido até junho de 2024, segundo as informações recolhidas por, sendo uma aposta da administração da SAD do Santa Clara, que se antecipou a diversos clubes da América do Sul.