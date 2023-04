Luís Morgado: «Dois erros nossos e contra estas equipas é quase golo certo»

O Santa Clara sofreu este sábado, diante do Sporting (0-3), a sétima derrota consecutiva na Liga Bwin, em jogo a contar para a 26.ª jornada da prova.





Em declarações no final da partida, Luís Morgado, treinador adjunto de Danildo Accioly, lamentou os erros da sua equipa nos dois primeiros golos dos leões e ainda uma decisão do árbitro André Narciso que terá originado o primeiro tento leonino."Um jogo difícil em casa de um grande é complicado e depois três lances decidem quase o jogo. Dois erros nossos e contra estas equipas, com a qualidade que têm, é quase golo certo. E um lance, apesar de ser um árbitro com muito potencial, mas é um lance que decide logo. Uma equipa que está na posição que está sofre aquela situação e depois temos de corrigir o posicionamento, isso é lógico, mas é um lance de golo limpo que dá uma falta que dá o primeiro golo e o Sporting, com a qualidade que tem, galvaniza-se e fez o segundo e terceiro golos. Parabéns ao Sporting, mas acho que é um pouco pesado. Acho que merecíamos pelo menos o golo agora no final. Resta-nos continuar a trabalhar", começou por dizer o treinador adjunto dos açorianos, aos microfones da 'Sport TV'."O que nos fizemos nos primeiros 10 minutos da segunda parte era o que queríamos fazer no jogo todo. Não sei se é fruto da classificação, mas o que mostrámos durante a semana dava para virmos aqui mostrar isso. A equipa vai abaixo. Mas é de reforçar o empenho dos jogadores. Os cinco jogadores que entraram acrescentaram qualquer coisa. Não aconteceu no jogo com o Rio Ave, mas apelo a eles para continuarem a fazer o que fizeram na duas últimas semanas. Se o fizermos contra o Vizela, estaremos mais preparados.""Estamos há quatro semanas com os jogadores, era a nossa ideia para o jogo. Agora é prolongar por mais tempo durante os jogos e pedir aos adeptos para se juntarem à equipa porque enquanto for possível vamos acreditar", terminou.