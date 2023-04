Adjunto do Santa Clara e o penálti que dá o 1-0 ao FC Porto: «É um lance à futebol português...»

O Santa Clara somou este sábado a 9.ª derrota consecutiva na Liga Bwin, ao perder () no reduto do FC Porto, em jogo a contar para a ronda 28 do campeonato.Em declarações no final da partida, Luís Morgado, treinador adjunto do Santa Clara, elogiou a exibição dos jogadores no Estádio do Dragão, lamentou o penálti assinalado sobre Toni Martínez (que resulta no 1-0) e assumiu estar confiante de que a equipa conseguirá permanecer no principal escalão."Se fôssemos ver pela classificação ninguém ia dizer isto [que o Santa Clara conseguiria fazer uma boa exibição]. Fizemos um excelente jogo, já vínhamos a demonstrá-lo desde o jogo em Alvalade e na semana passada também o fizemos contra o Vizela. Não é fácil fazer o que estes jogadores fizeram aqui. Agora é dar continuidade. Julgo que as pessoas nos Açores ficaram orgulhosas de nós. A superioridade é evidente pela qualidade coletiva e individual do FC Porto", começou por dizer o técnico dos açorianos, em declarações ao microfone da Sport TV."Penálti? O lance não é grande penalidade, só no futebol português. Esse lance desbloqueia o jogo. É um lance à futebol português.""Só queria deixar mais uma coisa. É preciso valorizar o que estes jogadores fazem e o homem que está ali dentro, o Accioly, que pegou na equipa numa situação complicada. Só mesmo um homem com ele. Não valorizem só a classificação. Valorizem o que fizeram em Alvalade, hoje com o FC Porto e o que vamos certamente fazer na próxima semana com o Chaves.""Claro que acredito [na permanência], acreditarei sempre enquanto for possível", terminou.