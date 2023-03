Luís Morgado voltou aos Açores para integrar equipa técnica

Luís Morgado está de volta ao Santa Clara. O treinador que nos últimos anos era um dos adjuntos de João Henriques regressa ao clube açoriano para ajudar Danilo Accioly nas novas funções. Está assim resolvido o problema do brasileiro não ter o nível de curso exigido para ocupar o cargo.A SAD entendeu que o antigo adjunto de João Henriques era a pessoa indicada pois, além de ter o nível para surgir como treinador principal nas fichas de jogo da 1ª Liga, é alguém que já conhece o clube que representou entre 2018 e 2020, em temporadas de sucesso dos encarnados de Ponta Delgada.Morgado chegou ontem aos Açores e já esteve no treino do plantes. Assim, o técnico já vai estar no banco na próxima ronda, na receção ao V. Guimarães, jogo de estreia de Accioly como principal responsável pela equipa. De resto, esta solução vai ser para durar até ao final da época.