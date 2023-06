Luís Rocha assina por dois anos com o Santa Clara

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Luís Rocha, de 36 anos, é o primeiro reforço do Santa Clara para a próxima época, na qual disputará a 2ª Liga. O defesa deixou o Moreirense e assinou por duas épocas. Natural de Guimarães, o central contabiliza quatro subidas nos últimos cinco anos: esteve na promoção do Famalicão, Farense, Chaves e Moreirense.





Em declarações aos canais do clube, Luís Rocha mostrou vontade em ajudar o Santa Clara a regressar à 2.ª Liga. "Estou muito feliz por chegar ao Santa Clara. Chego com muita vontade de representar esta região, em breve estaremos todos juntos para travar grandes batalhas".A continuidade do avançado Gabriel Silva está mais complicada, pois o Palmeiras não aceita novo empréstimo e os valores exigidos pelo clube brasileiro são inalcançáveis para a SAD açoriana.