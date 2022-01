Lukema fez exames médicos no Santa Clara

O Santa Clara está a negociar a contratação do extremo Lukema, do Troyes, de França, mas a transferência depende dos resultados dos exames médicos, ontem efetuados nos Açores. Isto porque o inglês, de 23 anos, que pelo Varzim, marcou 9 golos em 28 jogos na época de 2019/20, esteve a negociar com o Nacional da Madeira, mas chumbou nos exames médicos. Assim, o Santa Clara está a avaliar bem a condição física do extremo.

No Brasil, foi noticiada a negociação do Santa Clara com o Grémio para a cedência do médio Patrick, mas a SAD dos açorianos diz que só será contratado se Lincoln sair.

Entretanto, o treinador Mário Silva espera vencer na visita ao Moreirense: “Com as armas que temos, com a vontade destes jogadores, temos todas as condições para ser bem-sucedidos .”