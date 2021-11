Mansur: «Timing dos golos foi determinante»

Mansur, defesa do Santa Clara, considerou que os momentos dos dois primeiros golos do FC Porto - o primeiro a fechar a primeira parte e o segundo logo após o intervalo - revelaram-se decisivos para o desfecho do encontro."Acho que o timing dos golos, em momentos em que estávamos bem, a jogar de igual para igual, foi determinantes porque desestabilizaram a equipa. Temos qualidade, assumimos a ideia de um futebol positivo e é assim que acreditamos ser possível sair da situação complicada que estamos. Entrámos focados após o intervalo, mas um detalhe permitiu ao FC Porto fazer o segundo golo e depois a expulsão condicionou-nos ainda mais perante um adversário que gosta e sabe gerir bem a posse de bola", analisou o jogador brasileiro, à Sport TV."Esta paragem será muito importante porque o nosso treinador ainda teve pouco tempo para trabalhar. Acreditamos muito na ideia de jogo do técnico e vamos aproveitar este período para nos adaptarmos melhor possível às suas ideias", acrescentou.