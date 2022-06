Manu Hernando equacionado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa Manu Hernando foi colocado na órbita do Santa Clara. O espanhol de 23 anos tem mais um ano de contrato com o Tondela, clube despromovido à 2ª Liga, e pode ser uma solução interessante para os açorianos, que ainda não garantiram a continuidade do venezuelano Mikel Villanueva. O central tem mais clubes interessados, tanto em Portugal como em Espanha.