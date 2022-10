Marco Pereira falha visita do FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mário Silva não conta com Marco Pereira para a receção ao FC Porto. O experiente guarda-redes voltou a lesionar-se, sendo muito difícil a sua recuperação até sábado. No jogo frente aos campeões nacionais é esperado um estádio bem composto, com mais de 4 mil ingressos vendidos até ao momento, o que garante já 'meia casa'.