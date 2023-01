Marcos Díaz assina até 2024

Agora é oficial: o guarda-redes argentino Marcos Díaz é jogador do Santa Clara até julho de 2024, anunciaram os açorianos. O experiente guardião de 36 anos estava em final de contrato com o Hurácan e chega a custo zero aos Açores, ocupando a vaga deixada livre por Marco Pereira, que vai desfalcar a equipa até ao final da época, devido à necessidade de intervenção cirúrgica para debelar uma lesão no joelho direito.





Marcos Díaz fará a estreia nos campeonatos europeus após uma carreira totalmente vivida na Argentina, onde sagrou-se campeão nacional pelo Boca Juniors, venceu duas Supertaças argentinas e uma Taça da Argentina.Este é o terceiro jogador inscrito pelo Santa Clara no mercado de janeiro, depois de Costinha e do japonês Kento Misao