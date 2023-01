Marcos Díaz é opção para a baliza do Santa Clara

Marcos Díaz es nuevo refuerzo del Santa Clara, de la primera división de Portugal.

*??Ya hay acuerdo total y el arquero (36 años) se encuentra a la espera de los pasajes para viajar, revisarse y firmar hasta junio de 2024. pic.twitter.com/BNXOeQGpMT — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 11, 2023

O guarda-redes Marcos Díaz é o mais recente nome apontado ao Santa Clara. A notícia foi avançada pelo jornalista argentino César Luis Merlo da TyC Sports, que deu conta de que já há acordo total com o guardião de 36 anos e que este se encontra à espera dos vistos para viajar e assinar contrato com o Santa Clara até junho de 2024.No entanto,sabe que, para já, não há nada fechado, mas que Marcos Díaz, atualmente sem clube depois de uma passagem pelos argentinos do Huracán, é um dos nomes possíveis, uma vez que caso o guarda-redes Marco Pereira tenha mesmo de ser operado ao joelho, o Santa Clara terá de ir necessariamente ao mercado reforçar a posição.Entretanto, recorde-se que a oficialização de Jorge Simão está por horas. O técnico irá assinar até ao final da época e trará dois adjuntos e um analista. O treinador de 46 anos irá juntar-se à equipa no continente, pois o Santa Clara viaja hoje para o Algarve, onde amanhã enfrentará o Portimonense, a partir das 20h15.