Mário Silva abre porta à continuidade no Santa Clara

O treinador do Santa Clara confessou sentir-se bem nos Açores e que, se continuar no clube, será um homem feliz. Na antevisão ao jogo de amanhã frente ao Arouca, da 30ª jornada, o treinador não fugiu à questão sobre a continuidade, mas deixa a decisão para depois. "Se puder continuar, feliz da vida. Agora nunca sabemos o dia de amanhã nem o futuro. E mais importante do que o futuro individual está o coletivo", considerou o técnico, de 44 anos.

Sobre o Arouca, Mário Silva disse esperar uma equipa “com grande potencial e consistente em todos os momentos” e encara o jogo como decisivo. "Mesmo que a nível pontual estejamos numa posição que dê maior tranquilidade, teremos de ter sempre a responsabilidade do jogo, ser sempre ambiciosos e sérios e vamos partir para cada jogo com uma vontade enorme de ganhar", analisou.





: A. M.