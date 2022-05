Mário Silva admite saída de Morita: «É diferenciado. Tem potencial para estar num clube acima»

Mário Silva, treinador do Santa Clara, já dá Morita como praticamente 'perdido'. Como Record deu conta , o médio japonês já não foge ao Sporting e o técnico só tem elogios para o jogador, que brilhou nos Açores esta temporada."Vamos perder alguns jogadores importantes. Fala-se do Morita... o Morita é um jogador diferenciado. Foi fantástico tê-lo na nossa equipa, tem potencial para estar num clube acima. Pode jogar a 6 ou 8. Normalmente jogávamos com Morita e Carvalho e ele era quem baixava mais para fazer a ligação da primeira para a segunda fase da construção. É muito inteligente a descobrir espaços. Comunica pouco mas comunica bem com os pés, descobrindo o que outros não conseguem. Joga com tranquilidade, como se estivesse na rua. Nunca se esconde ao duelo", afirmou Mário Silva no Canal 11.