Mário Silva após empate com o Marítimo: «É por isto que o futebol é apaixonante...»

Mário Silva lamentou o facto de o Santa Clara não ter conseguido segurar a vantagem de dois golos, no final do jogo com o Marítimo, o qual terminou empatado (2-2)."Depois de estarmos a ganhar 2-0, tivemos possibilidade de fazer o 3-0 por mais do que uma ocasião. Não conseguimos marcar e depois acabámos por sofrer dois golos, um dos quais quase na parte final", começou por referir o técnico dos açorianos."Conseguimos aquilo que provavelmente muitos duvidavam que fosse possível. Até mesmo quando eu cá cheguei os comentários não eram abonatórios. Acho que temos de estar cientes e conscientes de que o futebol é difícil, mas que felizmente estamos na posição onde estamos hoje", acrescentou."É duro para todos. Para nós, treinadores, jogadores e adeptos. É duro para todos, mas estiveram em campo duas excelentes equipas com excelentes executantes.""É por causa disso que o futebol é apaixonante. Umas vezes, somos uns felizardos em alguns momentos, por vezes, em outros, não somos. Mas foi o equilíbrio entre duas equipas boas que se defrontaram. Acredito que tenha sido um excelente espetáculo de futebol. Estamos mais tristes do que felizes, não há que esconder isso. Agora concretizamos o objetivo que era fundamental para nós, que é a permanência na Liga Bwin", finalizou.