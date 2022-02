Mário Silva após empate em Barcelos: «Estamos dececionados»

Mário Silva mostrou-se algo desiludido com o empate do Santa Clara este domingo diante do Gil Vicente, em Barcelos. A equipa insular, mesmo a jogar com nove, esteve na frente do marcador.

Dececionados

"Estamos dececionados, queríamos os três pontos, trabalhámos toda a semana para vir aqui ganhar, sabendo que íamos defrontar uma excelente equipa, muito bem orientada e que tem feito uma grande época, e fizemos por isso."

Superiores

"A primeira parte fomos superiores, criámos oportunidades, chegámos ao golo, depois tivemos o revés do golo do empate, mas nunca esmorecemos e continuamos a trabalhar na segunda parte. Chegámos à vantagem de forma quase heroica e depois, com mais uma expulsão, o jogo descaracterizou-se para o nosso lado, se era difícil com 11, com nove muito mais."

Brilhantes

"Agora, mais calmo que na 'flash', quero dar os parabéns aos meus jogadores, foram brilhantes, heróis, não sei que adjetivos posso usar para o que se passou aqui hoje."



Outro desfecho

"Sou do continente, do Porto, mas represente uma região, um clube e uma equipa e merecemos respeito. Por aquilo que fizemos hoje, pelo que lutámos, merecíamos outro desfecho. Vamos com um ponto, não vamos totalmente felizes, porque ambicionávamos mais, mas face ao que aconteceu, ganhámos um ponto."



Personalidade

"Sabíamos que o Gil Vicente é uma das melhores equipas a jogar, que gosta de ter bola e controlar o jogo com bola e um objetivo era tirar a bola ao Gil Vicente. Entrámos muito fortes e pressionantes na primeira fase de construção do Gil Vicente, porque sabíamos que, confortável, o Gil Vicente ia criar-nos problemas. Tivemos muita personalidade na primeira parte, estivemos muito tempo no meio-campo ofensivo, viemos aqui claramente para ganhar os três pontos contra uma equipa muito forte."

Lances polémicos

"Eu não vi, com o desenrolar do jogo as emoções estão sempre à flor da pele. Nem tive tempo, nem quis ver as imagens".