Mário Silva após o empate com o FC Porto: «Uma prenda para o esforço dos jogadores»

O Santa Clara conseguiu um empate na receção ao FC Porto e colocou um ponto final numa série de 11 partidas consecutivas a perder com os Dragões no campeonato. O técnico Mário Silva revelou-se satisfeito com o ponto conquistado."Sabíamos que o FC Porto ia entrar forte. Tinha dito no pré-jogo que tínhamos de nos superar para competir com o FC Porto. Tínhamos competido contra o Sporting, mas não conseguimos evitar a derrota. Hoje, voltamos a ser competitivos, conseguimos equilibrar o jogo e fomos felizes e capazes para conquistar um ponto muito importante nesta fase. Foi uma prenda para o esforço dos jogadores. Não é fácil entrar a perder frente a uma equipa como o FC Porto, mas tratamos de manter o plano de jogo que estava traçado traçado. Sabíamos que o FC Poro tem excelente equipa, que vinha para vencer. E o que tentámos fazer foi ferir o Porto. Baixámos o bloco, mas não nos remetemos só a processo defensivo. Ficamos a perder numa bola parada, e depois também marcamos na bola parada. Pelo meio o Diogo [Costa] fez uma boa defesa, o Gabriel [Batista] também. Conquistámos um ponto contra equipa muito poderosa e saíamos contentes pelo esforço."Mário Silva também atentou ao que tem sido a temporada dos açorianos e garantiu que a clube está a seguir o rumo que traçaou."Repito o que já disse em jogos anteriores. A equipa está a crescer, vamos ter momentos de altos e baixos. Claro que queremos sucesso e boas exibições, mas podemos ter momentos mais complicados. Mas sem perder rumo. Andámos tristes e desiludidos, mas ninguém perdeu o rumo. Nem direção, nem equipa técnica, nem jogadores. Sabemos o rumo temos de traçar até ao fim do campeonato. Hoje foi um teste a esse rumo. É normal dar mais prioridade à parte defensiva, mas não descuramos do ataque. Tivemos identidade. Agora foi um ponto e um ponto vale um ponto. Temos de pensar em Chaves."