Mário Silva: «Aqueles dois golos dificultaram ainda mais»

Mário Silva admitiu que os dois golos de Fábio Vieira em apenas três minutos foram fundamentais para a derrota do Santa Clara (3-0) no terreno do FC Porto, frisando que até ao tento inaugural portista a sua equipa até estava melhor.





"O objetivo era contrariar ao máximo o FC Porto em casa e conseguimos fazê-lo até ao primeiro golo, sem abordagens do FC Porto na nossa baliza e algumas nossas. Aqueles dois golos dificultaram ainda mais e o jogo ficou ainda mais facilitado para o FC Porto. Depois disso acontecer sabíamos que ia ser muito mais difícil conseguir pontos. Os jogadores fizeram o que eu pedi e por isso a responsabilidade é minha. Aqueles dois golos foram determinantes. Um golo de bola parada onde o FC Porto é muito forte e depois facilitámos no segundo golo", começou por dizer o treinador dos açorianos à Sport TV.

Ausências no Santa Clara

"Normalmente temos soluções para as baixas. Enquanto treinador quero ter o maior número de opções. Ressalvo os que jogaram e fizeram tudo para contribuir. Não lamentar as ausências mas sim olhar para a frente, sabíamos que ia ser difícil conquistar pontos aqui. Temos de somar pontos o mais rápido possível."

Derrotas apenas na Luz e Dragão na 2.ª volta

"Queremos que não existam mais derrotas até ao fim. Serão seis jogos muito difíceis. O objetivo agora é ser invictos até ao fim. É de ressalvar esse aspeto que nestes jogos da segunda volta apenas perdemos por duas vezes."

'Atraiçoado' por um dos seus meninos, Fábio Vieira. Como vê isso?

"Hoje com tristeza, pois ajudaram a equipa deles a derrotar a nossa equipa, mas feliz com o sucesso deles. Ficamos orgulhosos quando vemos o sucesso deles. Espero que continuem a ter sucesso, eles e os outros. Merecem, fazem por isso."