Mário Silva arrasa arbitragem: «Castiguem-me se quiserem, mas eu tenho de dizer a verdade»

Apesar de ter dado os parabéns ao Arouca pela vitória , o técnico Mário Silva mostrou-se muito agastado após o encontro, nomeadamente devido à arbitragem de Hélder Carvalho, que se junta a outras que, no entender do técnico, prejudicaram a formação insular."Em primeiro lugar, parabéns ao Arouca. O Arouca não tem nada a ver com isto. Parabéns ao treinador do Arouca que foi mais competente do que o treinador do Santa Clara. Ponto final. Em segundo lugar, sofremos aqui um penálti na primeira jornada do Tagawa, de costas, e a bola vai-lhe ao braço. Penálti. Hoje, minuto 71, bola na mão ou mão na bola de um jogador do Arouca num livre lateral a nosso favor. Não houve penálti, não houve imagens, não houve VAR. Não houve nada para ser visto. Logo a seguir, num lance igual, penálti contra nós", começou por apontar."Então por que é que no lance anterior não se marcou penálti contra o Arouca? Não é desculpa. Responsabilidade total minha [pela derrota]. Total. E estou à disposição de quem manda no clube para tudo. Só que há momentos em que não podemos ficar calados. No primeiro golo do Arouca - e nada contra o Arouca -, há uma falta sobre a Sagna que é impedido de recuperar a posição porque foi pisado pelo jogador do Arouca", disse.O técnico dos insulares revelou até algo que disse ao árbitro Hélder Carvalho após o jogo. "Há uma coisa que eu disse ao árbitro. É que a nossa vida enquanto treinadores depende de resultados e muitas das vezes resultados decididos por lances deste tipo. A minha carreira enquanto treinador depende de resultados. A minha profissão depende disso. E eu não gosto de me sentir me injustiçado e não dizer nada. (...) Não sei se me vão castigar. Castiguem-me se quiserem, mas eu tenho de dizer a verdade e tenho de dizer aquilo que eu sinto", finalizou.